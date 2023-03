Se in estate Milinkovic dirà addio, Sarri vorrebbe sostituirlo con Zielinski. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport che racconta anche come il tecnico della Lazio voglia iniziare a programmare la rosa per il prossimo anno. Per questo ha chiesto a Lotito un incontro il prima possibile.



Il nome del centrocampista polacco del Napoli era già stato fatto l'estate scorsa. Il tecnico toscano lo conosce bene, dai tempi dell'Empoli e poi anche negli anni all'ombra del Vesuvio. Il contratto con i partenopei scadrà nel 2024 e servirà un investimento importante per convincere De Laurentiis a cedere uno dei suoi pupilli. Quest'anno è stato di 3 gol e 8 assist finora il suo contribuito alla marcia trionfale degli uomini di Spalletti verso lo scudetto. Con gli eventuali introiti della cessione del Sergente, Lotito potrebbe avere la forza per accontentare le richieste di Sarri, regalandogli un nuovo perno per il centrocampo.