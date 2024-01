Lazio, Sarri sogna un colpo in attacco per l'estate: arriverebbe a parametro 0

Sarri è tornato alla carica con Lotito e Fabiani per Rafa Silva. L'attaccante portoghese, di proprietà del Benfica, è uno dei suoi pallini per l'attacco e già l'estate scorsa aveva insistito parecchio per convincere la dirigenza a puntare su di lui. Si tratta di un usato sicuro: quest'anno compirà 31 anni e vanta esperienze a livelli importanti anche al livello internazionale, sia con il club di Lisbona, con il quale ha totalizzato oltre 300 presenze, sia con la nazionale lusitana. La differenza con un anno fa è che a giugno prossimo si libererà a 0.



Rafa Silva può giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo e per questo secondo Sarri sarebbe il profilo ideale da inserire in rosa. A maggior ragione se si concretizzasse lo scenario, al momento molto probabile, dell'addio a fine stagione di Pedro e Felipe Anderson. La società biancoceleste ha intenzione di ringiovanire la rosa per la prossima annata, ma servirà comunque qualche elemento di esperienza al tecnico toscano per tenere alto il livello di competitività del gruppo. Per questo spera stavolta di riuscire a smuovere la dirigenza per affondare il colpo.