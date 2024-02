Lazio, Sarri spera di recuperare almeno un uomo per il Bologna

Test decisivo oggi a Formello per Elseid Hysaj. Il terzino della Lazio, uscito malconcio dalla sfida contro il Bayern Monaco mercoledì sera, proverà oggi a scendere in campo e allenarsi con i compagni, per vedere se potrà rientrare tra i convocati per la partita di domani, all’ora di pranzo all’Olimpico col Bologna. Sarri incrocia le dita, sperando di recuperare almeno lui, viste le già numerose assenze tra squalifiche (Vecino e Romagnoli, con l’uruguayano comunque non al meglio) e infortuni (Rovella e Zaccagni).



Hysaj era stato sostituito a metà secondo tempo nella partita di Champions League, dopo un paio di duri contrasti contro Mazraoui e Sané. Il comunicato ufficiale diffuso ieri dalla Lazio sulle condizioni degli infortunati parla di “trauma distorsivo a carico della caviglia destra”. L’esterno difensivo albanese, ieri rimasto a riposo, sta proseguendo il trattamento riabilitativo specifico e viene monitorato clinicamente ogni giorno dallo staff. Dalla rifinitura di questo pomeriggio (prevista per le 15) arriverà la risposta definitiva anche se le speranze di un esito positivo non sono molte. Pronto eventualmente al suo posto a destra Lazzari, con Marusic sulla sinistra. In panchina dovrebbe tornare invece Pellegrini, fermatosi per un fastidio muscolare martedì pomeriggio e rientrato ieri in gruppo.