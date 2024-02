Lazio, Sarri sprona la squadra: 'Credo in voi. Riprendiamoci il 4° posto'

"Possiamo contare solo su di noi, credo in voi. Riprendiamoci questo quarto posto".

Dal mercato non è arrivato nessun aiuto per ladi. Pazienza, il tecnico biancoceleste guarda avanti: è convinto dei mezzi dei propri uomini e non perde tempo a rimpiangere mancati acquisti. Alla vigilia di una sfida cruciale nella corsa Champions, contro l', l'allenatore toscano ha spronato i suoi uomini ribadendo un concetto, riportato oggi dal Messaggero con questo virgolettato:

Sarri non ha alcuna intenzione di arrendersi ora: conterà sulla voglia dei suoi uomini di ripetere l'impresa dell'anno scorso e centrare di nuovo la Champions, nonostante i risultati altalenanti della prima metà di stagione. C'è poi l'ottavo contro il Bayern da onorare e la semifinale di Coppa Italia contro la Juve da giocarsi. Poi a fine stagione si tireranno le somme, ma per ora l'imperativo tra i biancocelesti e pensare solo alla gara di domani a Bergamo. Non ci sarà lo squalificato Cataldi e gli infortunati Patric e Zaccagni. Torna invece a disposizione Immobile, in ballottaggio con Castellanos. In mezzo al campo toccherà invece a Rovella. Da tutti il mister si aspetta un segnale forte per far capire che la Lazio lotterà davvero fino all'ultimo.