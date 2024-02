Lazio, Sarri: 'Stavamo perdendo il gusto del divertimento, ripartiamo da qui. Immobile? Tanta roba'

La Lazio batte il Cagliari per 3-1, ritrova il successo dopo due partite senza e si ricandida per un ruolo da protagonista nella corsa Champions. Un pomeriggio perfetto quello dei biancocelesti con Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che esalta Immobile, autore del 200° gol in Serie A: “Per noi se Ciro riprende a segnare con regolarità è tanta roba. Gli anni passano, bisogna trovare un punto di equilibrio però se ritrova continuità per noi va bene. Speriamo possa continuare così. In settimana abbiamo parlato tra di noi e forse abbiamo capito che stavamo perdendo il gusto del divertimento. Bisogna ripartire da qui. Il divertimento in una squadra è importantissimo, se una squadra si diverte trascina tutti e spesso diverte anche chi sta guardando la partita. Un match difficile che poteva diventare sporca e loro diventano pericolosi nello sporco. Il Cagliari ha fatto 15 punti in casa, questo è un campo difficile e il pericolo era portare la partita negli ultimi minuti con un solo gol di vantaggio”, le sue parole a DAZN.



Vittoria che serviva?

"In questo periodo stiamo facendo bene, se abbiamo delle responsabilità ce le abbiamo per il prima. Il gol subito lo devo ancora rivedere, penso che s è aperto uno spazio nel quale ci hanno puntato. Il secondo gol ci ha dato la sensazione che era chiusa”.



Sensazioni per la Champions?

“Giochiamo contro una squadra di livello, una delle più forti del mondo. E’ una partita al limite del proibitivo, ma tante squadre vorrebbero essere al nostro posto”