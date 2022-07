Sarri non ha digerito il KO di ieri. Dopo la sconfitta 4-1 in amichevole contro il Genoa, neo retrocesso in Serie B, il tecnico ha strigliato la squadra. Ad averlo maggiormente deluso però non è il risultato in sé: "Mai più un atteggiamento simile - è il virgolettato riportato stamattina dal Messaggero - Non andiamo da nessuna parte con questa presunzione e superficialità".



A salvarsi sono solo Immobile e Milinkovic, che avevano confezionato il gol del pari momentaneo. Malissio la difesa, con Casale e Romagnoli descritti dal quotidiano come ancora lontani dalla forma migliore. Gambe imballate, le tante ore di viaggio e le poche di lavoro nella mattinata di ieri sono solo una parziale giustificazione per il mister. La poca convinzione con cui i biancocelesti sono scesi in campo a Grassau non è invece scusabile in nessun modo.