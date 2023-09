Basta atteggiamenti passivi. La nostra forza era la compattezza, la solidità, non possiamo permetterci di mollare più nulla

è furioso con la sua squadra. Come riporta oggi Il Messaggero, il tecnico dellaieri, alla ripresa degli allenamenti a Formello, ha strigliato i suoi uomini rimproverandone l'atteggiamento visto in campo nella gara persa allo Stadium sabato pomeriggio contro la Juventus.

A stridere rispetto alla passata stagione sono i dati sui gol subiti (già 7 in 4 partite) e l'apparente apatia con cui la squadra è rimasta in balia degli avversari per i primi 20 minuti di partita. Una situazione ripetutasi identica a Napoli e anche, in parte, nelle due gare precedenti con Genoa e Lecce.