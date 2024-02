Lazio, Sarri studia accorgimenti per uscire dalla crisi. Ma niente cambio modulo

Sarri cerca un modo per risollevare la Lazio. A prescindere dalle contestazioni dei tifosi, per lui e per la società, e da quale sarà il suo futuro, il tecnico biancoceleste ora ha bisogno di una soluzione per risolvere i problemi di rendimento dei suoi uomini, soprattutto in zona offensiva. Una risposta immediata però, per sua stessa ammissione, non ce l'ha. Di cambio modulo non vuole sentir parlare. Proverà piuttosto ad apportare alcuni accorgimenti tattici a centrocampo e nei movimenti degli attaccanti.



MOVIMENTI - Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, la Lazio è dodicesima in A per occasioni da gol create. Ha tirato in porta solo 72 volte in totale in tutto il campionato e ha peggiorato tutte le statistiche realizzative rispetto all'anno scorso. La soluzione però non è il passaggio al 4-2-3-1 o al 4-3-1-2, perché secondo il tecnico non ci sono in rosa sufficienti giocatori con le giuste caratteristiche per applicare questi moduli. Nei prossimi giorni invece verranno provati diverse soluzioni sugli esterni, per attaccare meglio lo spazio, ma servirà da parte di tutti uno scatto mentale per uscire dalla crisi.



AVVICENDAMENTI - Il 4-3-3 resta quindi il dogma sarrista, ma oltre ai movimenti anche qualche interprete potrebbe cambiare, in particolare tra i big. Il primo a fare le spese in questo mini-stravolgimento tattico può essere Luis Alberto. A secco in campionato da ottobre e con soli 4 assist realizzati in stagione, il suo rendimento è drasticamente calato negli ultimi mesi. Vecino può ora soffiargli il posto defintivamente: le sue capacità di inserimento possono aiutare la manovra offensiva. In ogni caso, molto probabilmente non sarà questa l'unica mossa di Sarri per provare a dare una sterzata alla stagione biancoceleste.