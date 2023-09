Non solo la Juventus: Sarri è già proiettato oltre la sfida ai bianconeri di sabato pomeriggio e studia anche l'Atletico Madrid per l'esordio in Champions di martedì prossimo. Il tecnico biancoceleste, racconta oggi il Messaggero, ha spedito il suo fidato collaboratore Picchioni in Spagna per osservare da vicino gli uomini di Simeone, che giocheranno la prossima giornata di Liga contro il Valencia.



I Colchoneros potrebbero presentarsi all'Olimpico con una miniemergenza in rosa: il capitano Koke è quasi certo di dare forfait, ma anche De Paul non è al meglio. L'allenatore toscano però non si fida e vuole ad ogni costo partire con il piede giusto in Europa, davanti al pubblico biancoceleste che da anni aspetta di rivedere la propria squadra in Champions League.