Lazio, Sarri studia il possibile rilancio di Noslin

ha già iniziato a studiare la rosa della. Il tecnico biancoceleste dovrà visionare in ritiro a Formello, dal 14 luglio, i giocatori che non aveva l'ultima volta che si era seduto in panchina nel 2024, ma intanto si sta già portando avanti con il lavoro. Il Comandante sta visionando le immagini delle partite per capire le caratteristiche dei diversi elementi e come poterli sfruttare per il suo 4-3-3. L'attenzione in particolare è concentrata su, pagato 18 milioni un'estate fa dal Verona e rerduce da un'annata tutt'altro che positiva in termini di rendimento e continuità.

Il nodo, spiega il Corriere dello Sport, è essenzialmente la sua collocazione in campo e la sua adattabilità al modulo di Sarri, che poi è lo stesso discorso che riguarda Tavares e Dele-Bashiru, anche loro sotto la lente di ingrandimento in questi giorni. B(a parte in Coppa Italia contro il Napoli). Potrebbe diventare lui il vice-Zaccagni, se ne riuscirà a imparare ed emulare i movimenti nell'inquadramento tattico sarrista. La società spinge affinché l'allenatore trovi il modo di rivalorizzare il ragazzo, visto l'investimento fatto un anno fa, ma tutto dienderà dalle sue capacità di adattamento e comunque l'ultima parola spetterà proprio a Sarri