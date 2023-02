Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juve in coppa Italia: “Non ero nel CdA. Noi non abbiamo fatto niente, se non fare un piacere alla società quando ce lo ha chiesto. Non penso a discussioni dal punto di vista del campo. Poi la storia delle grandi società è fatta anche di questi momenti. È successo a tante società blasonate. La Juve è una società forte, pagherà quello che deve pagare poi tornerà forte”.