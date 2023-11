I calci piazzati della Roma spaventano Sarri. I giallorossi in diverse occasioni da quando c'è Mourihno sulla panchina, hanno dimostrato di poter essere letali sugli sviluppi delle azioni da palla ferma. la Lazio peraltro paga un sensibile gap in termine di centimetri rispetto ai giallorossi, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Per questo motivo il tecnico biancoceleste sta ragionando su un possibile cambio in formazione.



A centrocampo restano in ballottaggio Rovella e Vecino. L'uruguaiano non garantirebbe la stessa qualità in palleggio dell'ex Juve, ma potrebbe dare una grossa mano in marcatura. Le ultime indicazioni dalla rifinitura di ieri vedevano comunque in vantaggio Rovella per partire dall'inizio. Ma in generale questa sarà sicuramente una chiave tattica da tenere in considerazione nello sviluppo della partita.