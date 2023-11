Prove generali ain vista diin conferenza stampa ha dato qualche indizio di formazione, ma alcuni ballottaggi rimarranno aperti fino all'ultimo. A comnciare dall'attacco dove è sempre prioritario per il tecnico toscano riportare al più prestoal miglior stato di forma, "ma per farlo - ha dichiarato - gli servono minuti in campo". O lo scarichiamo o lo recuperiamo per bene, perché lui è un elemento fondamentale per noi". Nei primi 15 minuti di allenamento, aperti ai media come di consueto prima delle gare, il fratino però ce lo aveva. Il tecnico toscano in questi anni ha sempre abituato a mischiare le carte, ma la vicinanza con il derby spinge a pensare che domani possa toccare ancora all'argentino dal 1', mentre l'esperienza di Ciro servirà dall'inizio nella stracittadina."Laè un divertimento, il lavoro per noi è il campionato", così Sarri ha spiegato con quale ottica saranno fatte le scelte di formazione. In campo ci va chi sta meglio, anche domani, ma l'obiettivo è sempre il quarto posto, non certo vincere la Champions. Probabile quindi che a centrocampo ci sia più spazio per chi ha giocato meno a Bologna. Su tutti,, in credito già dal match di andata contro gli olandesi, con lo stesso allenatore toscano che rimpianse di non averlo messo in campo. "Luis Alberto se sta bene gioca", ha aggiunto in sala stampa. Lo spagnolo si è allenato regolarmente in gruppo, perciò, al netto delle ultime prestazioni sotto tono, viaggia verso la conferma da titolare. Il perno basso sarà quindi, con la qualità di Rovella e la fisicità di Guendouzi da preservare per la sfida al roccioso centrocampo di Mourinho.Il reparto arretrato è quello in maggior sofferenza e non solo per i diversi gol presi da inizio anno.non erano in campo per la rifinitura. Il primo è alle prese con un problema muscolare già da dopo la gara di Rotterdam. Il secondo è uscito malconcio dal ko di Bologna, dopo un colpo subito al piede e un tendine d'Achille dolorante. Saranno risparmiati, nella speranza di riaverli per il derby (il terzino montenegrino ha più speranze del centrale ex Hellas). Davanti a Provedel giocheranno quindi Romagnoli e Patric. A destra ci sarà Lazzari, mentre a sinistra Hysaj è in vantaggio su Pellegrini.: (4-3-3) Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.