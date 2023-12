Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così prima del match contro il Verona a DAZN: "Abbiamo raccolto anche in campionato, non solo nelle coppe: abbiamo vinto tre gare in una settimana, raggiungendo gli ottavi di Champions e i quarti di Coppa Italia. Risaliremo anche in campionato, queste per noi sono partite che ci danno importanti indicazioni. Spesso abbiamo sbagliato in questi anni, vedremo se ci sarà stato qualche passo in avanti. Stiamo segnando poco, ma lo abbiamo fatto anche nell'ultima partita: c'è bisogno di tutti, non solo di Immobile. Vecino? Il chiarimento c'è stato, questo il motivo del reintegro. La società sta diventando molto severa sotto certi aspetti e senza chiarimento non ci sarebbe stato oggi (sorride, ndr)".