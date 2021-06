Si avvicina l'ultimo atto della telenovela Lazio-Sarri. Oggi infatti è previsto l'incontro del tecnico con Lotito. Con Tare è già andata bene, ma manca il via libera anche del presidente alle rischieste economiche dell'ex Juve. La Lazio, come riportato da Il Messaggero, è disposta ad offrire circa 2,8 milioni di euro come parte fissa e tre tipi di bonus. Il primo che scatta alla 20esima vittoria (300mila euro), il secondo col piazzamento in Champions (500mila euro) e infine il bonus scudetto (1 milione) che lascia ben sperare sulle intenzioni di Lotito. La fumata bianca non sembra così lontana, ma una brusca inversione di rotta potrebbe devastare del tutto un ambiente già ferito dall'addio di Inzaghi.