Dopo la vittoria sulla, l’allenatore dellaMaurizioha parlato ai microfoni di Sky Sport.- "Normale non fossimo al massimo della brillantezza dopo giovedì. Abbiamo anche forzato dei rientri di ragazzi che hanno avuto problemi seri come. L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, non abbiamo giocato al 100% ma abbiamo fatto comunque una gara seria. I nostri tifosi ci danno una gran mano, in casa e fuori. Non gli si può chiedere di più.".- "È diventata via viama sarebbe potuta anche essere pulita se avessimo segnato le 6/7 occasioni che abbiamo avuto.Non l’ho convinto io, sa quello che gli chiedo.con una determinazione che non avevo mai visto in lui: cambiando modo di allenarsi, sta avendo un periodo straordinario- "Ora andiamo a Napoli e ormai giochiamo sempre con squadre che riposano più di noi,Sono una squadra nettamente superiore alle altre quest’anno.. Hanno rinunciato a giocatori importanti e dal grande ingaggio., ha preso giocatori giovani e sconosciuti. Avevo fiducia nel suo operato ma era difficile prevedere che trovasse giocatori così forti. Da bambino ero tifoso napoletano, mi sento comunque uno di loro".