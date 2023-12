Nonostante Maurizio Sarri lo riabbraccerebbe volentieri, dopo averlo allenato al Napoli, la Lazio è fredda sulla possibilità di acquistare Lorenzo Insigne, forse anche per l’età (33 anni a giugno). Come si legge sul Corriere dello Sport, i club biancoceleste non ha dato segnali di apertura ai manager della You First che lo gestiscono da qualche settimana e provano a liberarlo dal Toronto.