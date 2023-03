Sarà sempre più una Italazio. Maurizio, ha detto che sta litigando con la società perché punti sul mercato calciatori italiani da portare a Formello, per portare avanti il suo progetto tecnico., visto che si parla di un accordo praticamente già trovato per Sallai (ma dalla società arrivano smentite) e di interessi per Kerkez e Krasniqi, incrociati di recente in Conference rispettivamente contro Az e Cluj. Sul secondo in realtà il tecnico toscano aveva pure speso belle parole in conferenza stampa, ma sembra chiaro cheAl netto di quello che si deciderà di fare con Pellegrini, in estate un altro ritocco alla batteria dei terzini servirà. A maggior ragione se arrivassero offerte per Lazzari o per Marusic., dell'Empoli, corteggiato già l'estate scorsa e anche a gennaio. Il costo del cartellino però è ormai schizzato e la trattativa con i toscani non si preannuncia facile, vista anche la grande concorrenza di altri top club italiani (piace anche a Inter e Juve)., della Cremonese. Mesi fa ha rifiutato il rinnovo, ma ha anche detto che in caso di retrocessione dei grigiorossi il suo addio non sarebbe automatico. Certo, il contratto in scadenza e l'interesse attirato dopo le buone prestazioni messe in mostra quest'anno in A sembrano comunque indirizzarlo lontano da Cremona per il futuro. Lui intanto domenica era in Curva Nord a godersi la vittoria della Lazio (di cui è tifosissimo) nel derby.A centrocampo il futuro è tutto da scrivere, in italiano o in un altra lingua. Sarà il reparto più rivoluzionato in estate. Bisognerà trovare con tutta probabilità un sostituto per Milinkovic e, forse, anche per Luis Alberto, se arriveranno proposte importanti dalla Spagna. Servirà quindi piazzare un colpo importante e non avrebbe senso limitarsi al solo palcoscenico nazionale., a prescindere dalla partenza dei big. Per ora si registra solo l'interesse per Ferguson, del Bologna. È scozzese, ma almeno il campionato italiano già lo conoscerebbe. Altrimenti, allargando il significato delle parole di Sarri anche agli oriundi, è spuntata nelle ultime ore l'idea. Argentino, classe 2002 del Belgrano, ma con passaporto italiano e fresco di convocazione con gli Azzurri Under21. Anche in attacco Sarri può aspettarsi un rinforzo nostrano. A gennaio l'ipotesisembrava potersi concretizzare. I problemi con l'indice di liquidità hanno bloccato tutto, ma la pista può riaccendersi a giugno, anche perché Lotito ha promesso che il vice-Immobile di sicuro arriverà. Che sia il 25enne dei granata o un altro, l'importante per far contento il mister è che non serva il traduttore per fargli imparare presto i movimenti del tridente.