Lazio, Sarri vuole restare: lo ha comunicato alla società

Cambio di scenario per la panchina della Lazio. Maurizio Sarri vuole rispettare il contratto con la Lazio fino al 2025. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando che il tecnico toscano ha comunicato informalmente in questi giorni alla dirigenza biancoceleste che da parte sua c'è l'intenzione di portare avanti il progetto tecnico fino alla scadenza dell'attuale contratto. Se quindi fino alla settimana scorsa sembrava essersi aperta definitivamente la strada del divorzio consensuale a fine anno, ora al contrario si profila una permanenza dell'ex Juve, Chelsea e Napoli almeno per un'altra stagione. Le parti si incontreranno comunque a fine campionato - come preventivato - per fare un bilancio del percorso fatto fin qui: un grosso peso per definire gli scenari futuri lo avranno i risultati finali della stagione (c'è la Coppa Italia ancora da giocare e, soprattutto, un piazzamento in Europa da conquistare).



Il club nei giorni scorsi ha ribadito la fiducia totale nel tecnico con un comunicato ufficiale, anche se portare a scadenza l'allenatore non sarebbe l'ideale secondo Lotito e Fabiani. Sarri ha gradito l'attestato di stima: nella sua intervista a Lazio Style Channel venerdì pomeriggio ha ribadito che il rapporto con la società è sempre stato limpido a Formello. Ora però il tecnico vuole portare a termine la stagione centrando gli obiettivi prefissati, per ripagare la fiducia e poter mettere sul tavolo a giugno i risultati ottenuti.