Manovre a sinistra per la. Conin uscita - destinazione Valencia -come rinforzo su quella corsia. A riportare la notizia è il sito sololalazio.it.L'esterno dell', italiano classe 2002, nato e cresciuto a Verona da genitori originari della Nigeria, ha attirato le attenzioni di diversi club in Italia e anche in Premier. Il suo sogno è quello di arrivare a giocare un prima o poi proprio in Inghilterra, ma per il momento il suo futuro può essere ancora in Italia.. Tanti per la società capitolina che ha già speso parecchio in questa sessione di mercato e deve ancora puntellare anche altre zone del campo. Il mister toscano stravede per questo giovane talento, che vanta già 4 presenze in Under 21. Lui si sente molto più esterno alto, che non terzino, ma su questo il tecnico ex Napoli crede di poter lavorare per adattarlo al suo gioco.Chi invece non avrebbe certo problemi di adattamento è. Altro nome fatto dal mister in tempi non sospetti per la corsia mancina, che già conosce i dettami di gioco visti i trascorsi insieme al Chelsea. Tuchel non lo considera più parte del progetto e i Blues vogliono liberarsene. Eventualmente sarebbero anche disposti a cederlo in. Al momento è lui l'alternativa più valida se arrivare al laterale dei friulani si rivelasse davvero impossibile. Attenzione però alla auto-candidatura di. L'intermediario Stefano Quadri da tre giorni sta rilasciando dichiarazioni su quanto il brasiliano sarebbe felice di fare un esperienza in Italia e sul come sia rimasto colpito dall'entusiasmo dei laziali, appena saputa la notizia del suo possibile arrivo. Tanto che avrebbe addirittura messo in stand by altre possibilità, in attesa di una chiamata da Formello.Non è certo la qualità a destare qualche dubbio, né un problema economico, perché l'ex Merengue - ben sapendo che le cifre percepite a Madrid fino a due mesi fa sono fuori dalla portata di chiunque altro - ha chiesto un ingaggio di soli 2,5 milioni. Pienamente nei parametri biancocelesti per i top player, quindiNell'ultima stagione il suo minutaggio è stato molto basso, ma è certo che il suo arrivo avrebbe unnell'ambiente. E chissà che ciò non possa bastare per convincere Lotito a prendersi questo rischio.