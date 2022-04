Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, vuole rivoluzionare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo il Messaggero, Matias Vecino, giocatore in uscita dall'Inter, è il nome preferito dal tecnico. Come alternative, i biancocelesti pensano anche a Filip Djuricic del Sassuolo e Riccardo Saponara della Fiorentina.