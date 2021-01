In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Sassuolo ecco le formazioni ufficiali dei due club che si sfideranno alle 18:00 allo stadio Olimpico.



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Correa, Immobile.



A disp.: Alia, Furlanetto, Armini, Hoedt, Escalante, Parolo, Fares, Czyz, Lulic, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traore, Djuricic, Defrel; Caputo.



A disp.: Pegolo, Turati, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Lopez, Boga, Oddei, Haraslin, Raspadori. All.: De Zerbi.