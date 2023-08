Operazione alle battute finali per l'arrivo di Gustav Isaksen alla Lazio. L'ala danese si trasferirà dal Midtyjlland in biancoceleste a titolo definitivo per 15 milioni (bonus inclusi). Scambio di documenti in corso tra le società per il via libera definitivo.



LE VISITE - Lunedì il calciatore, classe 2001, è atteso a Roma per le visite mediche. Poi firmerà un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione. Si tratta del terzo colpo del mercato laziale questa estate. Il club capitolino completa così il proprio reparto offensivo.