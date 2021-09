Va subito dimenticata la sconfitta contro il Milan. Questo è il tema principale di oggi in casa Lazio. A mister Sarri non è affatto piaciuta la prestazione di San Siro: "Ci siamo messi ad aspettare gli avversari nella nostra metà campo, non l'avevamo preparata così. Questo per me è fonte di delusione". Tanta amarezza per il Comandante nell'intervista post match, ma rientra tutto nei piani. Il percorso di apprendimento della nuova filosofia passa anche per alcune cadute come quella di ieri. L’obiettivo però è ridurle al minimo.



SCARICO MATTUTINO - Testa quindi già al prossimo impegno. Giovedì alle 18:45 i biancocelesti saranno impegnati sul campo di Galatasaray nella prima gara del girone E di Europa League. Tanta voglia di tornare ad impressionare positivamente, ma per vedere qualcosa di tattico bisognerà attendere i prossimi due giorni. Solo scarico in palestra stamani a Formello per i titolari contro il Milan. L’unico a vedersi sul campo per un lavoro differenziato con le scarpe da ginnastica è stato Luis Alberto. Per gli altri invece, compresi i subentrati a San Siro, seduta prima atletica e poi tecnica con partita a tema e partitella conclusiva griffata dal gol di Muriqi con gli arancioni. Appuntamento in campo fissato per domani, antivigilia dell’esordio europeo.