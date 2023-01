Brutta sconfitta da lasciarsi alle spalle per la Lazio, che dopo il KO di Lecce è tornata subito in campo a Formello questa mattina per un allenamento di scarico. Lavoro in palestra per chi ha giocato ieri, atletica per gli altri, poi partitella a campo ridotto. Presente Luis Alberto, che ha corso con i compagni ed è stato anche autore di alcune pregevoli giocate. Non è ancora al meglio, ma per domenica dovrebbe rientrare tra i convocati. Tra tre giorni infatti si tornerà in campo, all'Olimpico, contro l'Empoli: previste domani le prove tattiche prima della rifinitura di sabato.