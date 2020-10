La prestazione di cuore messa in scena ieri sera contro il Bruges, ha solamente nascosto la preoccupazione per la situazione di emergenza in casa Lazio. Quest'oggi alle 15:00 i biancocelesti si sono ritrovati presso il centro sportivo di Formello per effettuare una seduta di scarico in palestra conclusa che degli esercizi di fisioterapia, classico programma post match. Domattina sono previsti i nuovi tamponi dai quali la Lazio deciderà il da farsi in vista della sfida col Torino in programma per domenica alle ore 15:00. Il club capitolino terrà sotto osservazione i calciatori risultati positivi nell'ultima tranche, ovvero lunedì, ma anche chi ha giocato ieri sera, su tutti Patric. Lo spagnolo ieri sera ha palesato dei sintomi che hanno fatto scattare l'allarme. Sembrerebbe non sia al meglio neanche Fares.