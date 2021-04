Nonostante le grandi aspettative e la possibilità di ambire anche al pareggio, la Lazio si è sfaldata malamente nella serata del Maradona contro il Napoli. Un 5-2 per i partenopei che riduce sensibilmente le speranze per il quarto posto per i biancocelesti. A Immobile e compagni è rimasta una sola possibilità e risiede nella vittoria lunedì sera contro il Milan, altrimenti addio a qualsiasi discorso Champions.



SCARICO SENZA CAICEDO - Nel frattempo stamani la Lazio è tornata in campo a Formello nella classica seduta di scarico dopo il match disputato. Mobilità articolare, torello, possesso palla e partitella a ranghi ridotti. Presenti tutti coloro che non hanno giocato contro il Napoli oppure sono subentrati. Tra i titolari al Maradona, stamattina sono scesi in campo solo Lazzari e Correa, entrambi per un leggero scarico. Assenti in gruppo ovviamente gli altri calciatori che hanno giocato dal 1’, ma anche Caicedo. L’ecuadoregno continua a gestirsi per i problemi al piede. Infine, out anche il giovane Armini, così come gli infortunati Escalante e Luiz Felipe.