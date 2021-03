In seguito alla sconfitta per 2-1 contro il Bayern Monaco con conseguente eliminazione dalla Champions League la Lazio è andata incontro a un rientro turbolento nella capitale. Volo rimandato, perciò squadra bloccata in albergo. Dopo un temporeggiamento di qualche ora, il club biancoceleste nella prima mattinata ha raggiunto l'aeroporto di Monaco di Baviera per ripartire alla volta di Roma.



Un rientro alquanto stressante, e anche per questo motivo l'allenamento di oggi pomeriggio non è stato molto intenso. Scarico per i titolari, ai quali si sono aggiunti Lulic e Strakosha, mentre chi non ha giocato contro il Bayern Monaco oppure è subentrato nella ripresa ha effettuato un riscaldamento veloce per chiudere con una partitella. Assenti Fares e Lazzari, quest'ultimo in clinica mentre la squadra si allenava. Entrambi da valutare nelle prossime ore. Out anche Armini e Luiz Felipe. Da domani comincerà la preparazione all'Udinese.