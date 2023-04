Sarri sta compiendo un capolavoro alla Lazio. La sua squadra è una grande orchestra pronta a suonare la colonna sonora della Champions League. Al di là del secondo posto in classifica, i biancocelesti sono la squadra più in forma in questo finale di campionato. E ci sono i margini per crescere ancora anche con l’ausilio di un mercato che sta per accendersi.Il direttore Tare sta lavorando da settimane per anticipare la concorrenza e garantire alla Lazio un colpo da Champions a parametro zero.a stagione.. Il classe 2003, nei piani del Presidente Corsi, dovrebbe rimanere in azzurro almeno per un’altra stagione.e ora tocca alla Lazio fare la prima mossa.