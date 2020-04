Lazio, parte il progetto Champions League. La squadra di Inzaghi una certezza ce l'ha: nell a peggiore delle ipotesi giocherebbe la coppa più ambita, che desidera da anni. La società, come riporta il Corriere dello Sport, sta architettando il piano Champions.



LAZIO LE MOSSE CHAMPIONS - Si partirà con gli adeguamenti più importanti: Caicedo e Correa hanno già rinnovato, bisognerà mettere nero su bianco il prolungamento di Immobile fino al 2024 e quello di Luis Alberto fino al 2025. Non solo, dopo le sirene di mercato firmeranno anche Luiz Felipe e Strakosha fino al 2024. Il contratto di Acerbi invece verrà adeguato verso l'alto.



GLI ACQUISTI CHAMPIONS - Non solo, perchjè la Lazio farà 5 acquisti per rinforzare decisamente la squadra, ed attrezzarla per la Champions. Un difensore - due se partirà Bastos - un esterno mancino, un centrocampista oltre ad Escalante dell'Eibar e un attaccante.