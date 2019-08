La Lazio studia il rinnovo di. La prima giornata di campionato già lo ha consacrato: assist al bacio per Ciro Immobile, una prestazione maiuscola del centrocampista serbo, che sembra motivato e pronto per una nuova, importante stagione., non cedendo alla - poco invitanti-. E ora vuole completare l'opera.Milinkovic Savic, è ora di rinnovare. Come riporta il Corriere dello Sport, altro che offerte last minute: Lotito sta preparando un'offerta di rinnovo contrattuale.a settembre Milinkovic potrebbe firmare. Ad oggi il suo stipendio è secondo solo a Ciro Immobile,. Lotito vorrebbe premiare la sua fedeltà con un ulteriore aumento. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com