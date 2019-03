Il web biancoceleste ha già sottolineato la vicenda: in Curva Sud c'è stata alta tensione prima della partita, con tanto di scazzottata. E nessuna coreografia: dopo la 'spiata' di un tifoso della Lazio che ha ripreso i preparativi giallorossi, il disaccordo totale: i "Fedayn" ed altri gruppi si sono opposti al "Gruppo Roma" che per 3 volte ha provato a srotolare la coreografia.



GOLIARDIA WEB - E sul web la goliardia ha fatto il resto: "Questo complesso della coreografia sta diventando un problema serio, affrontatelo", scrivono su Twitter. "La Roma come la coreografia dei suoi tifosi: non pervenuta", a cui fanno eco su Facebook: "Senza l'increscioso episodio il derby sugli spalti lo vincevate di certo. Perdi nel momento in cui prendi il pennello in mano".