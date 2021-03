Inizia una settimana per la Lazio che ricorda la prima metà della stagione visto che i biancocelesti sono attesi da due impegni. Il primo, quello più prestigioso, sarà quello in Champions League. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale contro i campioni di tutto del Bayern Monaco. Stamani Inzaghi e i suoi calciatori sono entrati nel vivo della tattica. Prima analisi video, poi allenamento sul secondo campo di Formello dalle ore 11:00.



LE PROVE TATTICHE – In gruppo sia Akpa Akpro (out da mercoledì per degli acciacchi) sia Lazzari, rientrato già nella giornata di ieri nella seconda parte della seduta. Anche i titolari contro il Crotone gestiti ieri, quest’oggi erano regolarmente in campo. Si tratta di Reina, Correa e Immobile. In seguito al solito riscaldamento, largo alle prove tattiche anti Bayern con due schieramenti: uno il classico 3-5-2 di Inzaghi e l’altro il 4-2-3-1 di Flick.



In base a ciò che è emerso durante la mattinata, davanti a Reina potrebbe tornare Musacchio sul centrodestra, a scapito di Patric. Al momento accantonata l’idea Marusic in difesa. A completare il terzetto i favoriti sono Acerbi e Radu. In cabina di regia Leiva rischia molto. Escalante scalpita per una maglia da titolare all’Allianz Arena. Le mezzali saranno le solite, quindi Milinkovic e Luis Alberto. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Marusic e Fares. Infine, in attacco è sempre più possibile un’opportunità per Caicedo al fianco di Immobile. Assenti stamani solamente Armini e Luiz Felipe.