Alla fine la scelta per il nuovo capitano della Lazio è arrivato. Bisognava sostituire Lulic, un vero e proprio simbolo della storia biancoceleste e allo stesso tempo il vice, Parolo. La squadra ha atteso il rientro dei nazionali per la decisione finale e come riporta Il Corriere dello Sport quest'ultima non ha destato soprese. Sarà Immobile il nuovo capitano della Lazio. Già terza fascia con Lulic e Parolo, ora toccherà a Ciro, Scarpa d'Oro in carica, rappresentare per primo l'armata del Comandante. Il vice sarà Milinkovic mentre il terzo Lucas Leiva.