Scende il prezzo di Sergej Milinkovic-Savic. Per lasciarlo partire, il presidente della Lazio Lotito vuole 70 milioni, una cifra che tiene in gioco due squadre. Il Manchester United, soprattutto in caso di addio di Pogba, e il Paris Saint-Germain. Leonardo è da sempre un estimatore di Milinkovic-Savic, tant’è vero che quando era al Milan provò in tutti i modi a portarlo in rossonero. Difficile - per questioni di budget - che Milinkovic si trasferisca in un altro club italiano.