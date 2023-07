Affermare che in casaci sia unfra l'allenatore e la proprietà è in questi giorni quantomeno riduttivo.con richieste e risposte che finora non sono mai e poi mai arrivati a un punto di contatto. Il tecnico toscano è scontento del mercato, ha stilatoin cui secondo lui c'è necessità di intervento. Il presidente biancoceleste dal canto suo hadell'allenatore, ma sta spingendo perche gli sono stati segnalati.E così dopo la sottolineatura a mezzo stampa di Lotito: 'Sarri voleva Sanabria, io gli ho preso Castellanos che è meglio" si sono conseguiti affari quasi del tutto chiusi che sono o sfumati o non si sono concretizzati., operazione ormai saltata (anche se non ufficialmente) e tratta(dopo aver ricevuto il no dell'allenatore per), Sarri invece spinge per averedal Torino edal Napoli. Il terzino sinistro resta un caso aperto conormai definitivamente saltato a un passo dalla firma,della Juve spinto da Lotito ma non gradito da Sarri edella Cremonese proposto, ma non ritenuto perfetto per una difesa a 4 dall'allenatore.Sul totale, al netto di Castellanos, la Lazio non è riuscita a chiudere un colpo di mercato perché nulla fra queste due fortissime personalità riesce poi ad andare a dama. Servirà un incontro, faccia a faccia e senza mediatori, che questa volta è già davvero in programma.. E se non dovessero incontrarsi a metà strada? Il futuro della panchina biancoceleste potrebbe passare da certezza assoluta a rebus indecifrabile.