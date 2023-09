Non stanno andando bene le trattative tra la Lazio e l’agente di Zaccagni per il rinnovo del contratto: la scadenza attuale è fissata per giugno 2025, tra domanda e offerta balla circa mezzo milione e la prossima settimana ci saranno nuovi contatti: “Lotito ha altre priorità, tra un anno saremo come Milinkovic” ha detto il manager Mario Giuffredi, che poi ha precisato: “Siamo i primi a volere l’accordo”.