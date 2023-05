Berardi è l'obiettivo numero 1 in attacco per la Lazio. Lo ha chiesto Sarri e Lotito proverà ad accontentare il tecnico toscano, che però - scrive oggi il Corriere dello Sport - ha anche suggerito possibili alternative. Il prezzo del capitano del Sassuolo parte già da una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro, ma rischia di schizzare ulteriormente, vista la concorrenza di altri club, tra cui il Napoli.



Il piano B viene dalla Spagna, anche se è di proprietà del Tottenham. Si tratta del 22enne Bryan Gil del Siviglia, recente protagonista della vittoria in semifinale di Europa League contro la Juventus e prossimo avversario della Roma. Mancino, brevilineo (è alto 175 centimetri), rapido e agile nel dribbling, 9 presenze da titolare su 16 totali nella Liga per lui quest'anno, con 2 gol e 2 assist. Sarri lo considera un talento su cui poter lavorare. La sua valutazione per ora è ancora al di sotto dei 20 milioni. Per la Lazio restano però comunque in piedi le alternative, come Orsolini o Baldanzi, spuntate nelle settimane scorse.