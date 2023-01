Il ghigno di chi sa, che in un certo senso, noi la partita l’abbiamo già vinta.



Buonanotte pic.twitter.com/7lixV40xrW — BRIGA (@MattiaBriga) January 24, 2023

"Briga canta, Lazio vince. 4 su 4" Questo il messaggio (insieme all'emoji a forma di gocce, sul cui significato è meglio glissare, ndr) twittato ieri sera, al fischio finale di, dal cantautore romano. Ieri l'ex concorrente di Amici si è esibito prima della partita all'Olimpico rivisitando in chiave biancoceleste la celebre My Way di Frank Sinatra, sulle cui note la Curva Nord laziale è solita intonare un proprio iconico coro.Proprio dopo il 3-1 rifilato alla squadra di Inzaghi ad agosto aveva dichiarato scherzando di iniziare a temere questa statistica, che ieri invece si è di nuovo confermata. Impossibile allora per Briga tirarsi indietro dai festeggiamenti sui social dopo questo 4-0.