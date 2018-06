La Lazio cerca un sostituto di de Vrij, e punta Dedryck Boyata. La Lazio sembra voler far sul serio per quanto riguarda il difensore, secondo quanto riportato da Il Messaggero: il 27enne, in forza al Celtic, potrebbe arrivare in biancoceleste per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. In scadenza nel 2019, il rinnovo sembra un miraggio: il suo futuro si deciderà dopo i Mondiali, la Lazio aspetta.