Nelle ultime ore sono tornati vivi gli interessamenti di alcuni club per Luiz Felipe. Il difensore brasiliano piace molto all'Atalanta. La Lazio, anche se in scadenza di contratto lo valuta almeno 20 milioni di euro. In attesa di novità su eventuali interessamenti per Luiz Felipe, come riporta Il Messaggero il club capitolino avrebbe già in mente il sostituto. Si tratta di Merih Demiral della Juventus, seguito anche lui dall'Atalanta.