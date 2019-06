Il nuovo Milinkovic viene dalla Turchia. La Lazio, oltre a Jalison del Fenerbahce, sfumato Elmas, inseguito da mezza Europa, sta puntando l'erede del centrocampista serbo. Stesso fisico, circa 12 milioni il prezzo: Yusuf Yazici del Trabzonspor è l'obiettivo per la mediana.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, Tare ha approfittato del no al Lille, e degli ottimi rapporti con il club turco, per lanciare l'assalto. Una volta ceduto Milinkovic, l'erede è pronto: un jolly guerriero di centrocampo con all'attivo 22 gol nelle ultime 4 stagioni.