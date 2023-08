Arrivano conferme dall'Olanda e dall'Italia sull'interesse dellaper. Già a luglio il regista delera stato accostato ai biancocelesti, ma è nelle ultime ore che - viste le difficoltà nell'affare Ricci con il Torino - la società capitolina si sta iniziando a muovere concretamente. Se saltasse defintivamente l'operazione con i granata per il nazionale azzurro Under 21, Lotito proverà l'affondo.Mediano, classe '99, già nel giro della selezione Oranje,. Non è però l'unico candidato per il ruolo e potrebbe anche non essere l'ultimo colpo del mercato a centrocampo. Per il ruolo di perno basso del centrocampo la Lazio sta infatti anche riparlando di nuovo con ladi, per il quale c'era già stato un approccio un mese e mezzo fa. Allora il no era stato netto, perché allegri lo considera un talento su cui puntare. Attualmente però è infortunato e comunque i piani di mercato bianconeri sono mutati parecchio nel corso dell'estate. Sfruttando i colloqui per Pellegrini, Lotito ha provato quindi a prendere nuove informazioni sul 21enne, che l'anno scorso ha messo in mostra le sue qualità con il Monza. E questa volta il patron biancoceleste non ha ricevuto una porta in faccia come in precedenza. Occhio poi a nuovi nomi per le mezzali. Kamada potrebbe non essere l'unico innesto. Se uscirà almeno uno tra, la Lazio potrebbe anche tentare di regalare a Sarri un elemento in più da ruotare a centrocampo. Si tratterebbe comunque, con tutta probabilità, di un'operazione last minute