Passano i giorni e il futuro delle panchine è sempre più delineato. La Lazio in 24 ore ha dovuto abbandonare due concrete alternative a Sarri. Mihajlovic è stato confermato al Bologna, mentre Italiano si è legato per altri due anni allo Spezia. Al momento, dovesse saltare la trattativa col tecnico toscano d'adozione, il club capitolino potrebbe effettuare un colpo a sorpresa. Il piano b è sempre più tinto di rossoverde. Piacciono infatti due tecnici portoghesi, anche ex collaboratori tra loro, ovvero Vitor Pereira e Villas-Boas.