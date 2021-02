Dopo la grande vittoria di Bergamo contro l'Atalanta e il conseguente giorno di riposo la Lazio è tornata a lavorare nel centro sportivo di Formello. Seduta intera quest'oggi per coloro che non hanno giocato contro i bergamaschi o che sono entrati per una manciata di minuti.



ALLENAMENTO A RANGHI RIDOTTI - Mentre i compagni si allenavano, Luis Alberto ha raggiunto il secondo campo di Formello in scarpe da ginnastica per un lavoro differenziato. Lavoro personalizzato poi anche per Leiva e Correa dopo il riscaldamento in gruppo. Musacchio, Acerbi, Radu, Lazzari e Immobile si sono staccati dopo il possesso palla per effettuare degli allunghi di scarico sui 50 metri. Con Furlanetto e Gabriel Pereira impegnati in Primavera, quest'oggi è stato aggregato anche il giovanissimo portiere dell'under 18 di mister Rocchi, Giacomo Moretti (classe 2003).



CAPITOLO ASSENTI - Dei titolari di Bergamo non si sono visti Patric (squalificato col Cagliari), Marusic e Milinkovic. Per loro secondo giorno consecutivo di riposo. Assente questo pomeriggio Lulic, nonostante il capitano biancoceleste non abbia giocato nemmeno un minuto al Gewiss Stadium (non si è nemmeno riscaldato domenica). Ancora out il lungodegente Luiz Felipe e Strakosha per i noti problemi al ginocchio. Da valutare poi le condizioni di Cataldi, acciaccato ancora al flessore, e Caicedo. Ieri l'attaccante ecuadoregno era in Paideia per alcuni accertamenti al piede. E' fuori per una fascite plantare.