In seguito al rientro dalla trasferta vittoriosa di Verona contro l’Hellas la Lazio stamattina è già tornata in campo. Seduta di scarico sul campo "Fersini" di Formello. Un allenamento che ha visto protagonisti i calciatori non impiegati in campionato o che al massimo sono subentrati al Bentegodi. Tra questi però non c’era Patric. Nonostante gli zero minuti giocati il difensore spagnolo è stato gestito (proviene da un forte mal di schiena).



Presenti anche tre titolari, ma solo per una corsetta di scarico. Si è tratto dei due esterni, Fares e Akpa Akpro, e di Luis Alberto, quest’ultimo con le scarpe da ginnastica. In gruppo ovviamente Lazzari e Correa, squalificati contro il Verona, ma che torneranno a disposizione per il Benevento. Oltre Patric, l’altro assente sul manto erboso del “Fersini” è stato il lungodegente Luiz Felipe. Domani è prevista una giornata di riposo. Gli allenamenti riprenderanno da mercoledì.