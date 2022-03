Continuano le prove tattiche di Sarri in vista di Lazio - Venezia. Non arrivano buone notizie da Radu, che si unisce al gruppo a seduta in corso e salta la parte finale del lavoro. Ha ancora fastidio al tallone ed è in forte dubbio per lunedì.



LA SEDUTA Per il resto della rosa - scesa in campo a Formello per il riscaldamento verso le 15:00 - oggi è andata in scena un'ampia fase di esercitazioni sui movimenti tecnici e lavoro specifico sulle palle inattive. Poi dalla partitella conclusiva sono arrivati alcuni indizi di formazione, in attesa della rifinitura di domani.



PROBABILI 11 Davanti a Strakosha, in difesa ci saranno Hysaj a destra, Lazzari e Acerbi al centro e Patric sulla sinistra. Marusic è squalificato, Lazzari dovrebbe rientrare tra i convocati, ma non è ancora al 100% e non può partire dall'inizio. Kamenovic invece non è un'opzione considerata dal mister toscano. A centrocampo sicuramente non ci sarà Cataldi. Leiva, Milinkovic e Luis Alberto supporteranno il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con Pedro pronto a subentrare nel secondo tempo.