Prime prove tattiche per la Lazio in vista della trasferta di Verona. Dopo la seduta defaticante di ieri oggi a Formello, Sarri ha gestito la rosa per preparare il match di lunedì alle 18:30 al Bentegodi. Oltre a Radu, fermo per infortunio, anche Felipe Anderson ha saltato l'allenamento. Per il brasiliano si tratta comunque di riposo programmato e la sua presenza tra i convocati non sembra essere in dubbio.



Dai test di questo pomeriggio sono arrivate alcune prime indicazioni di formazione. Decisiva però sarà la seduta di rifinitura di domani, prima della partenza. Provedel tornerà tra i pali, con Casale e Romagnoli davanti a lui. Più dubbi invece ci sono sugli esterni con Lazzari, Hysaj e Marusic che si giocano il posto. Ancora troppo presto invece per sperare di vedere in campo Pellegrini, che oggi di fatto ha svolto la prima seduta completa di lavoro con il gruppo. A centrocampo vanno verso la conferma Milinkovic, Luis Alberto e Cataldi. In attacco Immobile partirà ancora dall'inizio, da capire invece quali saranno le scelte sugli esterni, perché le fatiche dei tanti impegni ravvicinati già iniziano a farsi sentire.