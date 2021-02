Per laè il momento di voltare pagina dopo la sconfitta incontro il. I biancocelesti già sabato avranno l’occasione di tornare a vincere, ma non sarà semplice alcontro ildel grande ex Sinisa. Stamani, poiché antivigilia, sono iniziate le prove tattiche in vista dei rossoblu, anche se quelle effettive andranno in scena domani nella rifinitura, questo solo qualche accenno.Alle ore 11:00 la Lazio ha iniziato il proprio allenamento sul campo centrale di. Prima di dare il via alla sedutaha voluto parlare alla sua squadra. Dieci minuti di discorso a metà campo, poi il fischio d’inizio. Attivazione tecnica e non, poi possesso palla e partitella fluo contro arancioni in cui Inzaghi ha mischiato le carte un po’ in tutti i reparti. In difesa potrebbe tornare dal 1’conin ballottaggio sul centrodestra. A centrocampo da valutare le condizioni di, ma non dovrebbe cambiare nulla. Nel dubbio si scalda. Davanti tutto in bilico. Inzaghi si tiene aperta ogni possibilità attendendo la rifinitura di domani.La seduta odierna si è conclusa con una partitella dalla quale sono stati risparmiati Reina, Milinkovic, Correa e Immobile. Questi ultimi, titolari contro il Bayern, sono rientrati direttamente negli spogliatoi. Per Acerbi, Lazzari e Lulic invece allunghi sui 50 metri. Lavoro differenziato per. Corsetta con scarpe da ginnastica a più riprese per il romeno. A sorpresa si è visto anche. Il difensore, ancora non le stampelle, ha seguito l’allenamento dei compagni da bordocampo. Assenti quest’oggied. Per entrambi dovrebbe trattarsi di un semplice riposo. L’argentino è anche squalificato col Bologna.