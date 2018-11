Milinkovic sta tornando? La sua condizione fisica attuale - salterà il prossimo match con la maglia della Serbia - fa tremare Inzaghi, ma sta tornando. Almeno a sprazzi. Contro il Sassuolo il lungo letargo sembra quasi finito, i tifosi della Lazio lo sperano.



RIPRESA - Ha dato segnali importanti, Milinkovic, come riporta il Corriere dello Sport. Duelli vinti, dribbling vincenti, chilometri percorsi: i numeri sono dalla sua parte, Milinkovic sta tornando. Inzaghi ha speso belle parole per lui, ora la Lazio spera che, contro il Milan, possa tornare a brillare con continuità. Per la corsa Champions è troppo importante, la Lazio non può farne a meno.